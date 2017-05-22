Вакарчук оказался среди лидеров президентского рейтинга за март - СМИ

В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов.

Социология Администрации президента за март показывает, что одним из наиболее рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты является музыкант Святослав Вакарчук.

Об этом говорится в публикации "Борьба за второй срок. Как президент Порошенко собирается выигрывать выборы", передает "Украинская правда.

В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив презентовал во время одного из совещаний на Банковой.

В частности, за Порошенко проголосовали бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. На втором месте с минимальным отрывом в рамках погрешности - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 12,9%, а закрывает тройку лидеров певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с результатом в 12,3%.

Четвертым и пятым в списке указаны лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и "Радикальной партии" Олег Ляшко - примерно с одинаковой поддержкой в 10%.

В спину им дышит один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с около 8% поддержки и лидер партии "За жизнь!" Вадим Рабинович с чуть более 7%.

Мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового в марте поддерживали примерно 6% тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. По словам одного из участников совещаний, который также знаком с результатами опросов, при условии выхода во второй тур Тимошенко, она выиграет у действующего президента с перевесом в 5% голосов. Зато с таким же преимуществом Порошенко может выиграть у Юрия Бойко.

"Расчет Порошенко, говорят в его близком окружении, выигрывать выборы благодаря отсутствию сильного конкурента. Святослава Вакарчука действующий президент пока что не воспринимает в этом качестве. Мол, тот еще не определился, идет в политику", - говорится в тексте.