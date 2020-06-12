Вакарчук працюватиме на наступних місцевих виборах, - Совсун

Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який напередодні оголосив про складання мандата, буде працювати в партії на майбутніх місцевих виборах. Про це повідомила народний депутат від "Голосу" Інна Совсун у коментарі hromadske.

"Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток, - зазначила політик.

Совсун також додала, що "Голос" не планував будувати лідерську партію.

"Святослав завжди казав, що він йде аби завести людей в парламент. Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення", - сказала вона.

За її словами, робота у Верховні Раді не була тим, що цікавило Святослава Вакарчука все життя.

Окрім того, депутат повідомила, що у "Голосі" не задоволені рейтингом партії.

"Зі Славою в парламенті чи без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними і нам потрібно працювати над їх підвищенням і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", - підсумувала Інна Совсун.

Нагадаємо, вчора, 11 черня, Святослав Вакарчук заявив про складання мандату народного депутата. Це вже другий його такий вчинок після року в парламенті.

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