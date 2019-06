Вакарчук представил трех спонсоров "Голоса"

Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии "Голос".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В числе первых "Голос" поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; экс-президент "Киевстара", основатель сообщества талантливых мате-матиков Kontora Pi Петр Чернышов.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в Парламент, который состоит из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", - сказал Святослав Вакарчук.

Первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

"Согласно политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить нашим ценностям", - отметили в политсиле.

В субботу, 8 июня, на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука была представлена первая двадцаткаполитической силы на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука выдвинула четырех народных депутатов Украины кандидатами на избрание в Верховную Раду по мажоритарным округам. Так, народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в ВР по округу No 97, Виктория Войцицкая - No 155, Леонид Емец - No 221, Виктория Пташник - No 223.

8 июня музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его команда идет в политику "всерьез и надолго".



