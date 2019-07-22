Вакарчук считает, что Украине нужен закон о "сосуществовании" с РФ

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Верховная Рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Укринформу, отвечая на вопрос относительно законодательного урегулирования гастрольной деятельности украинских артистов на территории Российской Федерации.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Напомним, с похожей инициативой в свое время выступил и бывший глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Так, в комментарии Укринформу в конце февраля 2019 года он акцентировал на необходимости на законодательном уровне ограничить деятельность не только украинских артистов в России, а вообще граждан Украины на период российской агрессии.

Как сообщал Укринформ, 1 марта 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект No8085 "Об особенностях ведения гастрольно- концертной деятельности лицами, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать реестр украинских гастролеров на территории РФ и оккупированных территориях Украины.

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр. Поступления от этого сбора должны направлять на нужды Вооруженных Сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения. Читайте также: Вакарчук: Надо упростить привлечение депутатов к уголовной ответственности

Этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.