Вакарчук выступил за скорейшее проведение выборов в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила выполнит любое решение Конституционного суда относительно указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады, но он считает, что состав необходимо обновить как можно скорее.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос".

"После апрельских выборов старая Верховная Рада перестала быть местом, выражающим волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это надо изменить", - подчеркнул Вакарчук.

По его словам, еще три месяца деятельности Рады нынешнего созыва - это "еще три месяца жизни по старым правилам".

"Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас", - добавил лидер" Голос".

Он также напомнил, что одной из первых законодательных инициатив его партии будет закон против олигархов.

Напомним: 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы.

Громадське телебачення

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