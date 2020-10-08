Вакарчука у Раді замінить "кіборг" Шараскін

Народним депутатом і членом парламентської фракції "Голос" замість Святослава Вакарчука, який склав мандат, стане ветеран АТО, науковець, режисер та актор Андрій Шараскін

Про це повідомили у пресслужбі партії "Голос", передає Depo.ua з посиланням на "Укрінформ".

"Андрій Шараскін приєднається до фракції "Голосу" в Раді. Андрій Шараскін (позивний "Богема") - доброволець, науковець, режисер та актор. Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи та стати народним депутатом", - заявили у політсилі.

У партії пояснили, чому депутатом від партії буде Шараскін, а не Аліна Свідерська, яку ЦВК раніше вже визнала обраною депутатом замість Вакарчука.

"Сьогодні минув останній день, коли вона мала подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна прийняла рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду", - уточнив прессекретар партії "Голос" Ярема Дух.

Нагадаємо, 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську, яка зайде зайде до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука.

Довідка: Андрій Шараскін з початку серпня 2014 до січня 2016 року брав участь у бойових діях на Донбасі. З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України - медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

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