ВАКС дав дозвіл на примусовий привід судді Вовка

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Так, суддя Андрій Біцюк 3 лютого задовольнив клопотання детективів НАБУ. Це означає, що суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду 8 лютого 2021 року.

Водночас Вовк, якого підозрюють у створенні злочинної організації й захопленні влади, від осені 2020 року ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом. Причина - Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка.

Однак заборони примусово доставити Вовка в суд в законодавстві немає. А дозвіл слідчого судді, який отримало НАБУ, дозволить це зробити.

Це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК, додали у Центрі протидії корупції.

За версією слідства, голова ОАСК створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.

Раніше НАБУ звернулось до генпрокурора з клопотанням про затримання судді Вовка та інших суддів ОАСК.

11 серпня, НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів "справи ОАСК".

Нагадаємо, у справі судді ОАСК Павла Вовка винесено рішення про перший запобіжний захід.

Раніше Вищий антикорупційний суд отримав висновки експертизи записів, зроблених у приміщенні Окружного адмінсуду Києва, згідно з якими на плівках оприлюднених Національним антикорупційним бюро України, звучить голос судді Павла Вовка.

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