ВАКС постановил вернуть дело Татарова из СБУ в НАБУ

Высший антикоррупционный суд поручил вернуть уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова в Национальное бюро для дальнейшего расследования детективами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента является исключительной подследственностью НАБУ и САП, и должно быть возвращено в Национальное бюро для дальнейшего расследования детективами. Это подтвердил Высший антикоррупционный суд. Речь идет о решении от 13 января 2021 года, которым обязано Генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу.

Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершенное народным депутатом Украины и, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ.

Также сообщается, что директор Национального бюро по согласованию с и.о. руководителя САП обратился в Офис Генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства в порядке ст 110, 216 УПК Украины и ст. 17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины

Как сообщалось, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря 2020 года в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно- исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс- конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).