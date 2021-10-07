ВАКС схвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі "Межигір'я"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував екс-президента України Володимира Зеленського у кримінальній справі про резиденцію "Межигір'я".

Про це APnews повідомляє з посиланням на рішення суду від 7 жовтня.

"..Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

Наприкінці липня цього року НАБУ і САП подали клопотання до ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі про присвоєння Межигір'я.

Крім того, ще ГПУ завершила розслідування справи про заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір'я. Тоді Януковичу було заочно повідомлено про підозру. Пізніше справу передали до Національного антикорупційного бюро України і САП.

Судячи із зачитаних у вироку документів, Янукович досі прописаний в Києві, хоча ще в березні 2017 адвокат екс-президента Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний зареєстрований в Ростові-на-Дону.