ВАКС відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт із носінням браслета. Про це кореспонденту LIGA.net повідомила спікерка ВАКС Олеся Чемерис.

За її словами, суд відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в застосуванні до Чауса обраного ще в 2017-му запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Засідання почалося близько 14:00 і тривало майже дев'ять годин. За клопотанням захисту і звинувачення засідання проходило в закритому від преси режимі.

Згідно з рішенням суду, домашній арешт Чаус буде відбувати в своїй київській квартирі. Чауса з 2016 року підозрюють в отриманні хабаря $150 000, справа підслідна НАБУ.