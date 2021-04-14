ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку, брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрія Зонтова. Зокрема, антикваріат, документи на майно та готівку.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, суд заарештував готівки в іноземній валюті. А саме понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Арешт майна може бути скасовано повністю або частково за клопотанням власника майна.

Нагадаємо, раніше слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Парасольок.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабаря судді.

Крім того, суд заарештував брата глави ОАСК, Юрія Зонтова, якого викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабаря судді.