Вакциновані українці віком від 60 років зможуть отримати безоплатний смартфон і пільговий інтернет - Президент

В Україні навесні розпочинається нова державна програма, у межах якої вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть отримати безоплатний сучасний смартфон і пільговий тариф для користування мобільним інтернетом.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у виступі на Diia Summit, що триває в Києві.

Глава держави наголосив, що якісний мобільний і фіксований інтернет має з'явитися в кожному куточку країни, і ним зможе скористатися кожен громадянин будь-якого віку.

"З цим об'єктивно є складнощі. Ми розширили "єПідтримку": люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналки", - сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що не в усіх літніх людей є смартфон і не всі вони вміють користуватись інтернетом.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці, старші за 60 років, отримають безоплатний, якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - повідомив він.

За словами Володимира Зеленського, ця програма є шляхом до головної мети - забезпечити доступ до інтернету всім громадянам України.

"Держава у смартфоні" - для всіх. Можливість впливати на процеси в державі - для всіх. Не лише через класичні інструменти, а й завдяки сучасним технологіям. Це народовладдя в максимально широкій формі - офлайн та онлайн", - наголосив Президент.

Глава держави також розповів, що українці можуть долучитися до визначення офіційної назви цієї програми, взявши участь в опитуванні, яке відсьогодні доступне в "Дії".

"Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в "Дії", впливайте на розвиток цифрової держави", - закликав Президент.

vectornews.net