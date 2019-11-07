Вашингтон сократит количество военных программ с Украиной в рамках НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа в обозримом будущем сократит количество совместных с Украиной военных программ в рамках Североатлантического альянса.

Такое личное мнение выразил европейский обозреватель Яннис Пападонис в специальном комментарии корреспонденту ГолосUA.

По словам аналитика, причиной подобной позиции Белого Дома является скандал вокруг якобы оказанного Д. Трампом давления на украинские власти с целью дискредитации бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

"Отказываясь от масштабного сотрудничества с ВСУ, президент-миллирдер словно даёт понять, что он лично и его окружение в целом устали от так называемой "украинской проблематики", - отметил, в частности, он. - Совершенно очевидно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится".

В то же время Я. Пападонис не исключил возможности осуществления Пентагоном так называемой "точечной финансовой помощи" армии нашей страны.

Напомним, накануне американское оборонное ведомство объявило о приостановлении двух из десяти программ сотрудничества с Украиной. Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пэлоси и конгрессмены от Демократической партии инициировали процесс импичмента главе американского государства из-за попыток вмешательства Д. Трампа во внутренние дела Украины.