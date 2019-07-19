Важнейший выбор Украина сделает не в воскресенье, а позже (Norrtelje Tidning, Швеция)

21 июля на Украине состоятся парламентские выборы. Все ожидают, что новая партия недавно избранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" одержит сокрушительную победу.

Зеленский - молодая звезда на политическом небосводе Украины. Он прославился как комик, сыгравший президента в телесериале еще до того, как с большим отрывом выиграл реальные выборы в мае. Зеленский умеет говорить то, что хочет услышать народ, и многие надеются, что он привнесет нечто новое в украинскую политику, которую подгребли под себя олигархи.

Но и у самого Зеленского есть связи с одним из олигархов. За ним стоит Игорь Коломойский, один из самых богатых людей Украины.

Согласно соцопросам в преддверии выборов, партия "Слуга народа" набирает чуть менее 50% голосов. Все уверены, что именно партия Зеленского будет формировать правительство, вопрос лишь в том, получит ли она абсолютное большинство или же ей придется вступить с кем-то в коалицию.

После этих выборов "медовый месяц" Зеленского закончится. Теперь ему нужно будет показывать результаты. А проблем в стране предостаточно. Украина беднее Косова, а пятая часть ее населения уже уехала за границу в надежде найти работу получше. Рождаемость падает. Россия оккупировала восточные области страны и аннексировала Крым. Ключ к миру - в Кремле, а не в Киеве.

В то же время Украина отчаянно нуждается в реформах. Мы уже неоднократно писали о том, как плохо в стране обстоят дела с правосудием и коррупцией. В последние пять лет реформы во всех областях проводились недостаточно быстро, их необходимо ускорить. Помимо борьбы с коррупцией, речь идет о реформировании рынка и приватизации государственных предприятий.

У Зеленского есть два пути. Либо испить горькую чашу до дна и продолжить тяжелую работу над реформами, направляясь по западному пути развития, либо упасть в трясину популизма и обычной политики постсоветского пространства. Второй вариант сильно разочарует население и вызовет мощную негативную реакцию.

Назначение Зеленским премьер-министра многое скажет о том, действительно ли новый президент тот человек, какого украинский народ знает по телесериалу, или же он такой же политик, как и все остальные.

Если Зеленский назначит на этот пост технократа, это станет сигналом Западу и МВФ, что работа продолжается. При мощной поддержке парламента у него будет возможность действовать радикально и быстро.

Если же он выберет кого-то из политических кандидатов, которые сейчас претендуют на эту должность, например, бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко или бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, международное доверие к стране и потенциал для внутренних реформ окажутся под угрозой.

Выборы в воскресенье важны. Но еще важнее, что будет позже - кого Зеленский выберет в премьер-министры.

Патрик Оксанен