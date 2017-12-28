Ведутся переговоры о втором этапе обмена пленными - Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Ирина Луценко сообщила, что ведутся переговоры о втором этапе обмена пленных. Об этом она сказала в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, из ОРДЛО уже готовы отпустить 23-25 человек.

Луценко отказалась сообщать дополнительные подробности, чтобы не навредить переговорному процессу.

По ее словам, дата следующего обмена пленными пока неизвестна и зависит от того, сколько человек будут готовы отпустить из ОРДЛО.

"Часть пленных россиян будут использованы для того, чтобы обменять их на украинских пленных, которые находятся в России", - сказала Луценко.

Также в телеэфире телеканала Прямой Луценко добавила, что вчерашний обмен готовился три года. В этом много помогали церкви всех конфессий, волонтеры.

"93 наших гражданина еще находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сказала нардеп.

Как сообщил в эфире телеканала советник президента Юрий Бирюков, среди освобожденных украинских заложников числятся 32 военных и 41 гражданское лицо.

"В том числе это блогеры, ультрасы луганской "Зари". Там много гражданских. Там женщины есть", - добавил он.

Голос Столицы

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