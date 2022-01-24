Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України

Влада Великої Британії, слідом за США, почала відкликати співробітників свого посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення.

Про це повідомляє ВВС у понеділок, 24 січня.

За інформацією видання, офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини працівників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

"Це сталося після того, як США наказали родичам співробітників свого посольства залишити Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися "у будь-який момент, - пише ВВС.

Евакуюють лише "деяких співробітників" посольства.

"Деякі співробітники посольства евакуюються з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати роботу", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Раніше Держдепартамент дозволив дипломатам посольства США в Україні добровільну евакуацію.

В МЗС РФ спростували інформацію про евакуацію дипломатів з України.