Великобританія додатково виділить Україні 1 мільярд фунтів, - Зеленський

Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, які підуть на інвестиції, торгівлю та безпеку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном, торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - написав Зеленський.

У жовтні 2020 року за результатами візиту до Великобританії президент Володимир Зеленський заявив про наявність домовленості про надання Великобританією кредиту Україні обсягом 1,25 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію проєктів у військовій та військово- технічній сфері, зокрема, розвитку українських військово-морських баз.