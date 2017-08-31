Великобритания готова рассмотреть предложения Украины по предоставлению помощи ВСУ

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер заявил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке нашего государства.
Великобритания готова рассмотреть предложения украинской стороны насчет предоставления помощи Вооруженным Силам Украины.
Как передает пресс-служба Минобороны Украины, сегодня, 31 августа, министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве, заявил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке нашего государства.
Также, по его словам, это продемонстрировало миру приверженность Великобритании усилиям относительно последовательной поддержки европейской безопасности.
Кроме этого, господин Ланкастер поблагодарил Министру обороны Украины за возможность встретиться с британскими и украинскими военными, которые обучаются совместно в рамках программы Орбитал.
По его словам, позиция британской стороны относительно предоставления помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой.
"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил министр Вооруженных сил Великобритании.