Великобритания готова рассмотреть предложения Украины по предоставлению помощи ВСУ

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер заявил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке нашего государства.

Великобритания готова рассмотреть предложения украинской стороны насчет предоставления помощи Вооруженным Силам Украины.

Как передает пресс-служба Минобороны Украины, сегодня, 31 августа, министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве, заявил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке нашего государства.

Также, по его словам, это продемонстрировало миру приверженность Великобритании усилиям относительно последовательной поддержки европейской безопасности.

Кроме этого, господин Ланкастер поблагодарил Министру обороны Украины за возможность встретиться с британскими и украинскими военными, которые обучаются совместно в рамках программы Орбитал.

По его словам, позиция британской стороны относительно предоставления помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил министр Вооруженных сил Великобритании.