Великобритания поможет создать в Украине Службу финрасследований

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили возможности расширения помощи Великобритании в проведении украинских реформ, в частности помощь при создании Службы финансовых расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи Порошенко с Мэй в Лондоне, передает "Слово и Дело".

"Во время встречи обсуждалось в частности расширение сотрудничества в сфере безопасности", - сказано в нем.

Также, по словам Порошенко, Мэй предложила помощь Великобритании Украине в ряде реформ.

"В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о Службе финансовых расследований", - сказал Президент.

По его словам, в ходе встречи собеседники также обсудили сотрудничество по имплементации судебной реформы с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.

Кроме того, Порошенко и Мэй обсудили вопрос либерализации Великобританией визового режима для Украины.

Как сообщалось, Порошенко в Великобритании сравнил Россию с крокодилом и заявил, что от стабильности в Украине зависит глобальная безопасность.

Напомним, Мэй пообещала Порошенко усилить санкции против РФ.

Слово і Діло

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