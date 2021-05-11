Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку, - ЗМІ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За повідомленнями українських ЗМІ, йдеться про народних депутатів від ОТЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це пише UATV із посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту - М і К. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їхнього статусу із свідків на підозрюваних", - пише генпрокурор.

За результатами обшуків місцезнаходження одного з нардепів не встановлено, тому Службою безпеки вживаються заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Раніше, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко.





