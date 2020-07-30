Венедіктова призначила радником колишнього генпрокурора Піскуна

30 июля 2020, 22:47
 Политика

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

"В бій ідуть лише...молоді обличчя", - написав Луценко.

Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня.

Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.

 Цю інформацію у коментарі hromadske підтвердила прес-секретарка Венедіктової Наталія Питель.

Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

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