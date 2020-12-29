Венедіктова: справа ПриватБанку почала рухатися в потрібному руслі

Справа "Приватбанку" останнім часом почало рухатися в потрібному для слідчих органів руслі. Інформація про те, що Офіс генпрокурора блокує підозри, не відповідає дійсності.

Про це у своєму Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

зокрема, вона відреагувала на публікацію в ЗМІ інформації з посиланням на джерела в правоохоронних органах, про те, що вона нібито блокує підозри.

"Це джерело або маніпулятор, або брехун. Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, прийняті процесуальні рішення, справа почала рухатися в потрібному руслі", - зазначила Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Венедиктова активізувала справи, пов'язані з групою "Приват", увійшовши до складу прокурорських груп у трьох основних виробництвах.

Прес-секретар президента Юлія Мендель у коментарі РБК-Україна заявила, що Володимир Зеленський визначиться з тим, чи залишиться Венедиктова на посаді генерального прокурора, після її звіту. Проте вже видно успіхи в її роботі.

"Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Триває реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.