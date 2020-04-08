Венедіктова відкрила п'ять справ проти Порошенка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла до Реєстру досудових розслідувань інформацію про можливі правопорушення п'ятого президента Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного суду. Про це пише прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що в Офіс генпрокурора звернулися працівники ВСУ (назва Верховного суду до реформи 2016 року, - ред.). Вони вважають дії Порошенка протиправними, оскільки він призначив суддів у касаційні суди, які Конституційний суд визнав неконституційними.

Заявники також вважають, що в зв'язку з ліквідацією ВСУ в рамках реформи 2016 року, вони були незаконно позбавлені права на працю та її оплату.

Дії Порошенка кваліфікували за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

ДБР доручено почати розслідування за п'ятьма справами. Максимальна санкція передбачена ч.1 ст. 109 - до 10 років позбавлення волі.

LIGA.net звернулася за коментарем до прес-служби партії Європейська солідарність, лідером якої є Порошенко.

- У 2016 році в рамках судової реформи було ліквідовано Верховний Суд України. Замість нього було створено Верховний Суд з чотирма касаційними судами і Великою палатою. Судді зі старого ВСУ не переводилися автоматично в новий ВС - їх набирали через конкурс.

- У 2016-2017 роках Венедіктова намагалася стати суддею нового Верховного суду, проте вибула з конкурсу, отримавши менше мінімально допустимих балів за результатами іспиту.

- 19 лютого 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію старого ВСУ в рамках судової реформи 2016 року.