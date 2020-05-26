Венедіктова звинуватила прокурорів і керівництво САП у бездіяльності

Генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в бездіяльності.

"Стан організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків".

У своєму зверненні, опублікованому Офісом генпрокурора, вона заявила, що провела нараду з керівниками НАБУ Артемом Ситником і САП Назаром Холодницьким ще в перший тиждень свого перебування на посаді генпрокурорки. Вони обговорювали стан протидії корупційним правопорушенням та погодили заходи для вирішення проблемних питань.

"Однак минуло два місяці, а віз і нині там. У чому ж причина відсутності реальних результатів у такій дражливій для суспільства сфері боротьби з корупцією?" - задалася питанням Венедіктова.

Вона підкреслила, що САП є автономним органом і Генпрокуратура не має права давати її прокурорам вказівки.

"Стан організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП", - заявила Венедіктова.

Вона повідомила, що в резонансних та актуальних провадженнях, в яких підозри були висунуті ще два-чотири роки тому, досі не завершено слідство, а винуватих не притягнуто до відповідальності.

Як приклад вона навела те, що САП не забезпечить прийняття законного рішення щодо колишнього топчиновника правоохоронного органу за фактом заволодіння земельною ділянкою в Києві.

У Пущі Водиці, де йому дали дві службові кімнати, за словами Венедіктової, він вирубував цінні дерева, обгородив гектар площі парканом і побудував будинок на 1000 кв. метрів. У 2017 році колишньому чиновнику повідомили про підозру, він перебував у міжнародному розшуку, а рік тому став нардепом.

"У листопаді 2019 року розслідування цієї справи було доручено детективам НАБУ. Прокурорами САП за шість місяців після отримання цього провадження не було забезпечено виконання жодної слідчої або процесуальної дії, хоча попередній орган досудового розслідування допитав більш ніж 100 осіб і провів 30 судових експертиз", - додала Венедіктова.

Провадження було закрито через порушення термінів.

"Але цей ганебний випадок бездіяльності САП - не єдиний", - зазначила генпрокурорка.

Вона повідомила, що після зміни підслідності у провадженні про розкрадання коштів для виконання державного оборонного замовлення також не було зроблено жодної дії.

"Як наслідок "процесуальної незграбності" - постанова суду про відмову прокурору САП у продовженні термінів досудового слідства у провадженні", - повідомила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 17 березня підписав указ про призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою.

Іншим указом Зеленський звільнив Венедіктову від виконання обов'язків директорки Державного бюро розслідувань.