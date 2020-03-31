Венедиктова підписала заяву про відставку Трепака

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в понеділок, 30 березня, підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора. При цьому, як повідомив Віктор Трепак в коментарі ZN.UA, він подав заяву про відставку за власним бажанням, а не виходячи з рішення Венедиктової.

Заяву про відставку було подано 27 березня. Таке рішення заступник генпрокурора прийняв після того, як Венедиктова змінила функціональні обов'язки заступників і відсторонила свого заступника від усіх справ, які розслідує Служба безпеки України, зокрема і від справи про напад на Катерину Гандзюк.

"У мене забрали можливість опікуватися діяльністю двох департаментів - які здійснюють процесуальне керівництво у справах Майдану", і по справах, які розслідуються слідчими СБУ", - повідомив ZN.UA Трепак, зазначивши, що подібний перерозподіл повноважень в Офісі генпрокурора є способом впливу і втручання у здійснення повноважень прокурора.

"Перерозподіл повноважень між заступниками Генерального прокурора робить неможливим подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень по таких справах, а отже, означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі", - повідомив Трепак.

Нагадаємо, за п'ять місяців кураторства справи Трепаком був затриманий в Болгарії і екстрадований в Україну один з головних підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк - Олексій Левін (Москаленко), якого підозрюють в організації нападу на активістку.

Про деталі затримання в Болгарії Олексія Левіна і ході розслідування читайте в інтерв'ю заступника генпрокурора Віктора Тропака "Справа Гандзюк. Слово надається прокурору", з яким поспілкувалася Інна Ведерникова.

