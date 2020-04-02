Венедиктова призначила Мустецу своїм новим заступником

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила колишнього першого заступника прокурора Чернівецької області Ігоря Мустецу своїм новим заступником. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у четвер, 2 квітня.

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямками він буде працювати, відповідно з розподілом обов'язків між заступниками генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генпрокурор в понеділок, 30 березня, підписала заяву Віктора Тропака про відставку з посади заступника. При цьому, як повідомив Віктор Трепак в коментарі ZN.UA, він подав заяву про відставку за власним бажанням, а не виходячи з рішення Венедиктової. Таке рішення заступник генпрокурора прийняв після того, як Венедиктова змінила функціональні обов'язки заступників і відсторонила свого заступника від усіх справ, які розслідує Служба безпеки України, зокрема і від справи про напад на Катерину Гандзюк.

"У мене забрали можливість опікуватися діяльністю двох департаментів - які здійснюють процесуальне керівництво у справах Майдану", і по справах, які розслідуються слідчими СБУ", - повідомив ZN.UA Трепак, зазначивши, що подібний перерозподіл повноважень в Офісі генпрокурора є способом впливу і втручання у здійснення повноважень прокурора.

За матеріалами: DT.UA /