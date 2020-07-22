Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" про український закон про референдум

Венеційська комісія опублікувала терміновий загальний висновок щодо законопроєкту No3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це УНН передає з посиланням на відповідний документ від 21 липня, опублікований на сайті Ради Європи.

"Законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" в цілому забезпечує хороший баланс між прямою демократією (загальнонаціональним референдумом) і представницькою демократією, втіленою у Верховній Раді... Однак деякі положення законопроєкту про скасування законодавчої заборони на референдум за народною ініціативою могли б бути більш точними з питання про втручання Ради в цей процес", - йдеться в документі.

У цьому ключі, Венеційська комісія дала кілька рекомендацій.

Зокрема, Комісія і БДІПЛ рекомендують, щоб у в законі "було чітко прописано, що з питань загальнонаціонального значення не повинно бути ніяких додаткових критеріїв за умови, що буде зібрано встановлену кількість підписів".

"В іншому випадку, якщо збір значної кількості підписів не вважається доказом національного значення, повинні бути інші чіткі об'єктивні критерії для того, щоб пропоноване питання вважалося таким, що має загальнонаціональне значення; в цьому випадку в законопроєкті має бути зазначено, який орган уповноважений передусім визначати, чи відповідає це питання цим критеріям чи ні", - сказано в рекомендаціях.

Окрім того, Комісія рекомендує, щоб в разі, якщо законодавець "має намір передбачити проведення референдуму з принципового питання або за загальновідомою пропозицією, це повинно бути чітко регламентовано, а наслідки схвалення народної ініціативи повинні бути визначені в законі".

Також Венеційська комісія і БДІПЛ рекомендують переглянути процедуру референдуму в межах "народної ініціативи" з метою "надання парламенту ролі до і після голосування".

Комісія рекомендує розглянути питання про включення в законопроєкт додаткового обмеження на одночасну організацію всеукраїнського референдуму і місцевих виборів.

Окрім того, на думку експертів, законопроєкт повинен бути змінений таким чином, щоб на кожному референдумі було збалансоване представництво прихильників і противників, які беруть участь в засіданнях ЦВК.

Щоб виборці могли зробити усвідомлений вибір, Комісія рекомендує публікувати в офіційній газеті текст, який буде винесено на референдум, і можливі законодавчі наслідки.

Рекомендується також, щоб закон "прямо забороняв органам державної влади (національним, регіональним і місцевим) намагатися впливати на результати голосування шляхом проведення надмірної односторонньої передвиборчої агітації й вимагав від органів влади зберігати об'єктивність у своїх заявах".

У законопроєкті рекомендується передбачити переконливі й ефективні санкції за порушення, пов'язані із засобами масової інформації.

Окрім того, рекомендується встановити підстави й процедури анулювання результатів на рівні ділянки, округу або країни, а також їх наслідки на основі об'єктивних критеріїв та обмежуючись випадками, коли на результати виборів могли вплинути.

Як повідомляв УНН, 18 червня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт No3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий і визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.