Венецианская комиссия рекомендовала внести правки в законопроект об антикоррупционном суде

Венецианская комиссия не принимала официального заключения по законопроекту президента Украины Петра Порошенко о антикоррупционном суде, но надеется, что в него будут внесены правки согласно тем рекомендациями, которые уже были сделаны комиссией.

В ответе комиссии на запрос DW отмечается позивный факт того, что президент внес этот законопроект.

"Нам известно, что международные партнеры Украины критиковали этот законопроект за то, что он в достаточно широком плане не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в сообщении и отмечается, что эта критика касается вопросов сферы юрисдикции суда, степени привлечения международных экспертов к процессу отбора судей, а также слишком медленного процесса создания суда.

"Дальнейший путь здесь очевиден: внести правки в законопроект и привести его в полное соответствие с нашими рекомендациями, обеспечив, чтобы суд был в состоянии достичь того, чего ожидают от него граждане Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, МВФ официально заявил, что президентский законопроект о создании антикоррупционного суда в его нынешней редакции будет нарушать обязательства Украины перед международными партнерами в случае его принятия.

Вслед за МВФ президентский законопроект также раскритиковал Всемирный банк.

Подробнее об антикоррупционных инициативах президента читайте в статье Александра Леменова "Антикоррупционные суды "по-новому": рецепт Порошенко" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".