Венгрия грозится блокировать проведение саммита НАТО-Украина из-за образовательного закона

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто продолжает поднимать вопрос о якобы нарушении Украиной прав национального меньшинства из-за принятого закона об образовании, который вводит постепенный переход к преподаванию школьникам таких групп предметов на государственном языке. Венгрия хочет отсрочить реализацию закона до 2023 года и внести в него изменения, заявил Сийярто в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, передает "УНИАН".

В противном случае, глава венгерского МИД обещает блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО).

"Что касается Украины, Венгрия не имеет в своем распоряжении других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Украины. Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированного на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом", - подчеркнул Сийярто.

Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне", когда, по его убеждению, "Украина осуществляет нарушение международного права".

"Тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, которые проживают на ее территории", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Изменить позицию обещает лишь после гарантий Киева, что закон отложат на пять лет.

"Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и что в его текст будут внесены ощутимые изменения", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 7 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по итогам встречи в Ужгороде с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модерой сообщил о том, что Киев и Будапешт пришли к взаимопониманию в языковом вопросе. Однако в МИД Венгрии наличие каких-либо договоренностей с Киевом отрицают.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила о готовности учесть рекомендации Венецианской комиссии и продлить переходной период "языковой статьи" в новом законе "Об образовании" до 2023 года.

Члены Венецианской комиссии не разделяют точку зрения Венгрии о том, что обучения для нацменьшинств должно проводиться только на венгерском, и признало право Украины перейти к смешанной системе преподавания.

К тому же Венгрия требует от Украины юридических гарантий, что закон "Об образовании" не внедрят без предварительного достижения компромисса с венгерской общиной относительно спорных вопросов.

Также глава МИД Венгрии Петер Сиярто настаивал на пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поскольку, по его мнению, новый образовательный закон нарушает ее принципы.

Напомним, закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября и его нормы должны быть введены в школах, начиная с сентября 2018. В частности, согласно закону, дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, при этом параллельно изучая государственный язык. С 5- го класса дети будут обучаться на государственном языке, а язык национального меньшинства будет преподаваться как отдельная дисциплина.

По материалам: УНИАН