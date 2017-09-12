Венгрия пожаловалась в ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании

Венгрия обратилась с жалобой в международные организации из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании", которым, по мнению Будапешта, нарушаются права нацменьшинств.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Письма направлены, в частности, генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс- конференции в Будапеште, его страна также просит принять безотлагательные меры, чтобы этот закон не вступил в силу.

В прошедшее воскресенье стало известно, что министр вызвал по этому делу на понедельник посла Украины Любовь Непоп. При отсутствии посла в Будапеште временного поверенного в делах Украины в Венгрии принял статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Впрочем, объяснение украинского дипломата, как и предыдущие заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгры, которые живут в Украине, как и представители других нацменьшинств, должны владеть украинским государственным языком, не удовлетворили венгерскую сторону.

"Эти объяснения я считаю циничными и неправедными, которые не подтверждают правомерность ситуации", - заявил Сийярто.

При этом он добавил, что ради сохранения территориальной целостности Украины и учитывая необходимость продолжения экономических санкций против России Киев может рассчитывать на голосование Венгрии за продление санкций. Однако остальные важные для Украины решения и инициативы на международном уровне венгерская дипломатия в дальнейшем поддерживать не будет, подчеркнул министр. Читайте также: Украина и в дальнейшем будет развивать языки нацменьшинств - Климкин

Как сообщал Укринформ, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос языка в образовании.

Закон "Об образовании" предусматривает переходный период для детей, которые поступили на обучение до 1 сентября 2018 года, и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинства изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Протест по поводу принятия этого закона выразили, кроме Венгрии, Румыния, Польша и Молдова.