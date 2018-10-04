Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на действия Киева

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает Украинская правда со ссылкой на HVG.hu.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп и сообщил ей, что один из консулов, которые работают здесь, должен в течение 72 часа покинуть Венгрию.

"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.

ВидеоКонсула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон грата в Украине

Консул Венгрии в городе Берегово - отныне персона нон грата. В течение следующих 72 часов Эрно Кешкеня должен уехать из Украины. Соответствующую ноту ему вручило Министерство иностранных дел Украины. Это решение вызвано дипломатическим скандалом между Украиной и Венгрией.

Напомним, 4 октября МИД Украины известил посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.

После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что консул не сделал ничего плохого.