Венгрия вновь обвинила Украину в ущемлении венгерского языка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ущемляет права нацменьшинств относительно использования родных языков

Об этом министр сказал в эфире венгерского канала M1, сообщает сайт правительства Венгрии.

В частности, Сийярто возмутился инициативой титрования произведений и публикаций на украинском языке.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложение относительно ограничения использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинскую расшифровку диалога во время постановок театра, а венгерские газеты также должны быть опубликованы на двух языках", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии пообещал дальнейшую негативную реакцию на украинские языковые инициативы.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", - добавил Сийярто. Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали из-за статьи об образовании на государственном языке.

МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из- за нового закона об образовании.

МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснило, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.

Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины. Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.

Украина в Брюсселе обязалась сохранить образовательные права нацменьшинств. Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, что устанавливает язык обучения.