Венгрия выступает за введение двойного гражданства в Украине

Венгрия выступает за наличие двойного гражданства у проживающих в Украине венгров и выступает против наказания за подобные вещи.

Об этом сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с главами министерств иностранных дел Украины, Словакии и Чехиив Киеве во вторник, 11 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза", - убежден он.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что в связи с тем, что Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. Однако речь не идет о наказаниях", - добавил Климкин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинские чиновники не должны иметь двойного гражданства. Вместе с тем он выразил мнение, что простых граждан такие ограничения касаться не должны.