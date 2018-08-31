Венгры меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью" - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в пятницу утром провел разговор с со своим венгерском коллегой Петером Сиярто, по итогам которого венгерская сторона должна поменять название своего уполномоченного "по Закарпатью".

"Начал утро с разговора со своим венгерском коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем остальным вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 3 августа заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что Киев может призвать международных партнеров вмешаться в ситуацию с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и не исключает запрета на въезд Иштвану Греже, который занимает этот пост, если Будапешт не изменит название должности и не предоставит разъяснений.

"Последнее решение правительства Венгрии абсолютно неприемлемо с точки зрения понимания суверенитета государства. Первый шаг, на который мы рассчитываем с венгерской стороны, - это официальная нота объяснения должности указанного господина и изменение названия, поскольку это является тем элементом, который вызвал возмущение и абсолютное непринятие. Также мы будем призывать наших международных партнеров, в ООН и других международных организациях вмешаться в эту ситуацию, поскольку имеет место прямое вмешательство во внутренние дела и посягательство на территориальную целостность", - сказал В.Боднар.

Замминистра пояснил, что МИД вынужден был реагировать резко, чтобы "сдержать возможности дальнейшего движения венгерской стороны в направлении влияния на Закарпатье как на какой-то свой регион". "Мы как МИД, в пределах своей компетенции, отвечаем за то, чтобы ни одно иностранное государство не посягало на территориальную целостность нашего государства. Понятно, что этот регион близок к Венгрии, есть исторические человеческие и другие связи, а также большая венгерская община, но подминать под себя наш регион мы никому не позволим. Поэтому, если не будет вразумительных объяснений со стороны венгерской стороны, мы, конечно же, будем принимать все доступные меры влияния, включая возможность, в том числе, запрета. Но это самый крайний метод, к которому мы бы не хотели прибегать", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что украинская сторона не исключает возможности диалога с венгерской стороной. "Конечно мы готовимся (ко встрече министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии - ИФ), мы готовим содержательную часть", - указал В.Боднар.