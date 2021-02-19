Верещук назвала можливі питання засідання РНБО

Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала питання, які сьогодні може розглядати РНБО, передає УНН.

"Ймовірно, що розглядатимуться безпекові питання щодо Донбасу. Ми знаємо, що останніми днями відбувалося певне загострення", - розповіла Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп не виключає, що на засіданні РНБО можуть підняти і питання санкцій.

"Принаймні так пишуть у різних пабліках і телеграм-каналах. Однак, давайте без конспірології. Дочекаємося вечора і побачимо, якими будуть рішення", - підкреслила нардеп.

Засідання очікується сьогодні, у другій половині дня.

Брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова анонсований у п'ятницю, 19 лютого, орієнтовно о 17:30 за результатами засідання РНБО.

Про те, що таке засідання відбудеться, говорять уже кілька днів. Його анонсували й в самій РНБО, вказуючи, що на засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Представники президентської команди в коментарях ЗМІ не називали питань порядку денного, вказуючи, зокрема, що він ще формується. Однак, йдуть розмови, що може йтися про санкції щодо певних бізнес-процесів.