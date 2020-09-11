Верещук опровергла любые договоренности с Кличко: мэр выдает желаемое за действительное

Кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук категорически опровергла слухи о якобы существовании договоренностей или любого "сотрудничества" ОП с действующим мэром столицы Виталием Кличко. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Нет, не отвечает (действительности подобная информация, - ред.). Господин Кличко хотел бы выдавать желаемое за действительное и говорить про какие-то "налаженные отношения". Однако мне об этом ничего не известно.

Мы общаемся с Президентом Зеленским, я задавала эти вопросы господину (руководителю Офиса Президента Андрею, - ред.) Ермаку и другим лицам из ОП. Мне сказали, что никаких договоренностей нет и быть не может", - сказала она.

По словам Ирины Верещук, если какие-то "договоренности" у Кличко и существуют, то о них, прежде всего, надо спрашивать у него и Петра Порошенко.

Также кандидат в мэры напомнила, как в столице в свое время "как после дождя" "выросли" большие магазины "Рошен".

"... большие магазины "Рошен" которые как грибы после дождя выросли - после сотрудничества Кличка и Порошенко. Следовательно, когда мы говорим о "сотрудничестве" и "договорняках" - надо скорее спрашивать у Кличко и Порошенко: как они собираются сотрудничать, потому как ОП, и я, как кандидат на должность городского головы не сотрудничаем", - резюмировала она.

Напомним, Кличко, в той или иной степени, "вовлечен" до 28 уголовных производств.

Также напомним, по данным социологов, Кличко и Верещук пока лидируют в мэрской гонке столицы.