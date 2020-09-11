Верещук викликала Кличка на дебати

Народний депутат від фракції "Слуга народу", кандидат від однойменної партії в мери Києва Ірина Верещук вважає, що кияни заслуговують дебатів між основними кандидатами на посаду мера столиці й викликала нинішнього міського голову Віталія Кличка на дебати.

"Я користуючись нагодою запрошую пана Кличка на дебати. Було б дуже важливо, щоб усі виборці почули, і ми змогли один одному поставити запитання. І всі побачили б, чи був він ефективним мером чи ні. Це відразу видно", - сказала Верещук в ефірі ток-шоу на телеканалі "Україна 24" у четвер увечері.

Вона також заявила, що нині є 28 кримінальних проваджень, в яких тією чи іншою мірою фігурує Кличко.

"Його викликають як свідка, можливо, він отримає підозру. Але це запитання до правоохоронних органів, і вони мають ним займатися. Велику частину проваджень відкрито за останній рік. Є підстави вважати, що, наприклад, на Подільсько-Воскресенському мосту розкрадали кошти, і був залучений пан Кличко, який ставив підписи тощо. Я як народний депутат зробила депутатське звернення на ім'я пана (міністра МВС Арсена - ІФ) Авакова", - зазначила Верещук.