Верещук зустрілася з делегацією Уряду Швеції: обговорили питання безпеки та миру на Донбасі

Сьогодні, 10 лютого, у Києві віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася із шведською урядовою делегацією, очолюваною міністром з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матільдою Ернкранс, передає кореспондент УНН.

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань, які стосуються безпеки та миру на Донеччині й Луганщині.

"Ми обговорили питання, які стосуються реінтеграції окупованої частини Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму до України. Ми обговорили питання, що стосуються проблем з нашими внутрішньо переміщеними особами, які потребують особливої уваги і підтримки як держави, так і міжнародних партнерів.

Обговорили й аспекти екологічної безпеки, води на Донбасі. Також на порядку денному стояли проблемні питання відкриття КПВВ та обміну полоненими. Обговорили все те, що допоможе нам з вирішенням питань, які сьогодні дуже турбують людей, які проживають на тимчасово окупованих і прилеглих територіях", - розповіла Верещук.

За підсумками зустрічі Україна отримала чітке запевнення у підтримці й співпраці з боку Швеції, продовжила міністр.

"Ми отримали запевнення того, що працюватимемо разом, і вже в 2022 році у нас є спільні проєкти. До прикладу, це фонд "Партнерство за сильну Україну", де Швеція є серед лідерів. У межах цього й інших проєктів ми працюємо над вирішенням гуманітарних питань і проблем. І я щиро сподіваюся, що перший приїзд пані міністра не буде останнім", - наголосила Верещук.

Своєю чергою міністр з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матільда Ернкранс зазначила, що візит представників шведського Уряду до України є проявом тривалого партнерства. І нагадала, що нещодавно Швеція підтримала Україну в запуску одного з важливих проєктів.

"Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи - фонду "Партнерство за сильну Україну", в якому, окрім нашої держави, беруть участь ще чотири країни. Внесок Швеції становить 5 млн євро, який розрахований на три роки.

Сподіваюся, що питання, які потребують негайного вирішення, особливо у постраждалих від конфлікту районах Донецької та Луганської області, за допомогою цих коштів будуть вирішені", - заявила пані Ернкранс.

На початку лютого відбулося підписання меморандуму про створення фонду "Партнерство за сильну Україну".

Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації й підготовкою до соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передбачається, що перша фаза реалізації програми Фонду триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 млрд гривень - ред.).

Фінансуватимуть Фонд, розроблений у співпраці із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, п'ять держав: Велика Британія, Канада, Швейцарія, Швеція та США.