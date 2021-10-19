Верховна Рада призначила Корнієнка першим віце-спікером

Верховна Рада підтримала призначення на посаду першого заступника голови парламенту першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Як передає "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Призначення Корнієнка, зокрема, підтримали 222 депутата фракції "Слуга народу", 13 і 17 депутатів груп "За майбутнє" і "Довіра" відповідно, а також 4 позафракційних нардепа. Проти проголосували лише 2 депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" і по одному нардепу фракцій "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Більшість цих депутатів, а також представників фракції "Голос" утрималися.

Перед цим голосуванням голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на рейтингове голосування кандидатуру Корнієнка та народного депутата фракції "Європейська солідарність" Софії Федини. В ході рейтингового голосування за Корпніенко проголосували 248 народних депутатів, а Федину підтримали 73, переважно нардепи фракцій "Євросолідарності" і "Батьківщини", а також три нардепа від "Слуги народу". Після чого Стефанчук запропонував проголосувати за кандидатуру Корнієнка на посаду першого віце-спікера.

Як повідомлялося з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, першим його заступником у разі обрання Корнієнка на посаду першого віце-спікера може стати народний депутат Андрій Мотовіловець.

Раніше Верховна Рада відкликала з посади голови парламенту Дмитра Разумкова, який з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", був першим номером у списку партії на дострокових парламентських виборах в 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він займав з 29 серпня 2019 року.

Верховна Рада підтримала призначення на посаду голови парламенту Руслана Стефанчука, який раніше обіймав посаду першого віце-спікера.

Корнієнко - в минулому бізнес-тренер, консультант з розвитку, громадський діяч. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського він був координатором волонтерського проекту "Зе Команда". На парламентських виборах 2019 року обраний депутатом від партії "Слуга народу", був сьомим номером у списку. З 3 серпня 2019 року - голова партії "Слуга народу" в зв'язку з тим, що Дмитро Разумков з 29 серпня став головою Верховної Ради, а Давид Арахамія очолив фракцію. У Верховній Раді зайняв пост першого заступника голови фракції.



