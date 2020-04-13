Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2020

На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради, як і рекомендував парламентський комітет з питань бюджету, депутати підтримали у повторному першому читанні за основу та в цілому урядовий законопроєкт No3279-д про внесення змін до Державного бюджету-2020.

Виступаючи перед процедурою голосування, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що оновлений бюджет відповідає внутрішнім і зовнішнім викликам. "Кожна копійка, закладена на армію, збережена. Додатково закладені кошти на підтримку регіонів, освіту, пенсійне забезпечення, медицину. Зокрема видатки на охорону здоров'я зростуть у 1,5 раза", - зазначив Прем'єр- міністр.

На фонд боротьби з COVID-19 закладено 64,7 мільярда гривень. Ці кошти підуть, зокрема, на додаткові виплати медичним працівникам, закупівлю медобладнання, виплати тим, хто через коронавірус втратив роботу, разову грошову допомогу членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19.

У Дорожній фонд закладено 72 мільярди гривень. В уряді переконані, що такі видатки виправдані, бо будівництво доріг - швидкий розігрів економіки.

Урядовий Кур'єр

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