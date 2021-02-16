Верховна Рада відновила конкурси для держслужбовців

Рада відновила проведення конкурсів на посади державної служби.

За відповідний законопроєкт No4531 у другому читанні проголосували 289 нардепів, проти - 12, утрималися - 53.

У документі зазначено, що конкурси на посади, зайняті особами, котрі працюють за контрактом на час карантину, мають бути оголошені протягом шести місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, укладені на час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів. Також законопроект передбачає, що кандидатуру міністра можна вносити до Верховної ради не більше трьох разів протягом року.

Як відомо, конкурси на держпосади були призупинені у квітні 2020 року для запобігання поширення COVID-19. Вакантні посади могли заповнюватися за контрактом, укладеним на час дії карантину.

Нагадаємо, сьогодні ВР схвалила в цілому проєкт закону, яким посилила відповідальність за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. Штрафи зростуть як для водіїв, так і для пішоходів. При цьому нардепи заборонили профілактичну зупинку водіїв на дорогах.