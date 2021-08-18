Верховна Рада збереться на позачергову сесію

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 23 серпня.

Про це повідомив пресекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook.

Позачергову сесію призначено на 16:00. Офіційна підстава - звернення 156-ти народних депутатів.

Зазначається, що на ній розглядатиметься проект постанови про Звернення Верховної Ради України до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (No 5775).

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту для розгляду законопроєкту про великий герб.