Верховна Рада звільнила трьох міністрів за день

Верховна рада підтримала звільнення Максима Степанова із посади міністра охорони здоров'я.

Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 18 травня. Його підтримали 292 народних обранців.

Максим Степанов очолював МОЗ із 30 березня 2020 року. Він став третім міністром охорони здоров'я за час пандемії. Загалом Степанов обіймав посаду голови МОЗ понад рік.

Раніше громадські діячі та експерти у розмові із Суспільним надали свою оцінку роботі Максима Степанова, перелічивши його основні досягнення та помилки.

Також Верховна Рада схвалила заяви про звільнення Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та Міністра інфраструктури Владислава Криклія.



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