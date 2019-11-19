Верховная Рада и правительство создали платформу для ускорения интеграции Украины в ЕС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице- премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявили о создании совместной парламентско- правительственной платформы евроинтеграции. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Как сообщила пресс-служба парламента, задача платформы - обеспечить регулярный диалог между Верховной Радой и правительством по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, координацию совместных и системных шагов, приближающих украинское законодательство к законам Европейского Союза.

"Парламент и Правительство объединяют усилия для более эффективного и быстрого воплощения Соглашения об ассоциации с ЕС. Вместе мы будем работать над приоритетными вопросами евроинтеграции и разрабатывать законопроекты, должны приблизить Украину к членству в Евросоюзе", - отметил Разумков.

Кулеба отметил, что правительство поставило цель за пять лет работы достичь соответствия экономическим критериям вступления в ЕС.

"Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является чрезвычайно масштабным и амбициозным заданием. И чтобы выполнять его максимально эффективно и согласованно, мы решили создать новый механизм взаимодействия. Парламентско- правительственная платформа - это новый инструмент ускорения европейской интеграции Украины", - подчеркнул вице-премьер-министр.

В рамках выполнения задач платформы правительство и парламент будут совместно разрабатывать и принимать законы во исполнение Соглашения об ассоциации, учитывая правовые акты Евросоюза. Также будет проводиться дальнейшая секторальная интеграция Украины в энергетический и цифровой рынок ЕС, усиливаться таможенное сотрудничество, углубляться сотрудничество с Евросоюзом в сферах юстиции, свободы и безопасности.

Напомним, в ЕС заявили, что на сегодня не предлагали Украине возможность интеграции.