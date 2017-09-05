Верховная Рада начала работу седьмой сессии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента, посвященное открытию седьмой сессии восьмого созыва.



"Торжественное заседание, посвященное началу работы 7-й сессии Верховной Рады восьмого созыва", - сказал Парубий.

Депутаты и мужской хор исполнили гимн Украины.

Отметим, в парламенте присутствуют Премьер Владимир Гройсман и члены правительства, а также приглашенные представители судебной ветви власти, правоохранительных органов и представителей иностранных дипломатических предстваництв.

Как сообщал УНН, Верховная Рада восьмого созыва во вторник планирует начать работу VII сессии и рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании.