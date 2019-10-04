Верховная Рада назначила новый состав ЦИК

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

В утвержденном списке, который подавал президент, 17 кандидатур, 12 из которых представляют правящую партию "Слуга народа", 2 - "Оппозиционная платформу 3 За жизнь", а по одной - "Голос", "Родину" и "ЕС"

Так, депутаты утвердили кандидатуры таких членов ЦИК:

Боярчук Оксаны Борисовны («Слуга народа»);

Буглаки Юрия Александровича, («Европейская солидарность»);

Гатауллин Елены Аухативны («Слуга народа»);

Гевко Андрея Евгеньевича («Голос»);

Глущенко Виктории Анатольевны («Родина»);

Греня Виталия Вячеславовича («Слуга народа»);

Диденко Олега Николаевича («Слуга народа»);

Дубовика Сергея Олеговича («Оппозиционная платформа — За жизнь")

Евстигнеева Андрея Сергеевича («Слуга народа»);

Ефремовой Ирины Алексеевны («Слуга народа»);

Кармазь Александры Александровны («Слуга народа»);

Любченко Павла Николаевича («Слуга народа»);

Мирошниченко Юрия Романовича («Оппозиционная платформа — За жизнь»)

Перепелюка Владимира Григорьевича («Слуга народа»);

Плукаря Виталия Владимировича («Слуга народа»);

Постивого Сергея Александровича («Слуга народа»);

Фрицький Юрия Олеговича («Слуга народа»).

Отметим, что Андрей Евстигнеев, Ирина Евремова, Виталий Плукар были в предыдущем составе Центризбиркома, полномочия которого парламент прекратил досрочно.

Напомним, 13 сентября парламент уволил весь состав Центризбиркома, несмотря на то, что предыдущий состав не проработал и года с 7, предусмотренных законом.

Напомним, первый заместитель главы профильного комитета Рады Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") сообщил, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех членов Центральной избирательной комиссии.

По словам депутата, такое предложение Зеленский объясняет проблемами в округе No198 в Черкасской области, где победителем признали мажоритарщика Сергея Рудика, но потом суд отменил это решение. Результаты выборов в округе No198 отменил Верховный суд по иску кандидата от "Слуги народа".

После представления о роспуске комиссии ЦИК отложила пересчет голосов на 198 округе.

Председатель ЦИК отметила, что роспуск комиссии ставит под сомнение легитимность проведенных выборов.

Громадське телебачення

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