Верховная Рада не смогла назначить своего аудитора НАБУ

Парламентарии провалили кандидатуру Александры Яновской в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которая предварительно победила в рейтинговом голосовании. За ее назначение проголосовали 216 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Во время рейтингового голосования за кандидатуру О.Яновской проголосовали 206 депутатов, тогда как ее конкуренты не заручились поддержкой даже 200 парламентариев.

После голосования А.Парубий объявил, что решение о назначении о назначении аудитора от Верховной Рады не принято.

Как сообщал УНН, Кабинет министров выбрал Михаила Буроменского на должность аудитора НАБУ по правительственной квоте.