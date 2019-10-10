Верховная Рада не занимается подготовкой нового закона о статусе Донбасса - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что подготовка нового закона об особом статусе Донбасса начнется после встречи лидеров стран нормандского формата.

Верховная Рада пока не занимается подготовкой нового закона об особом статусе Дондасса. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 9 октября.

Его спросили, есть ли "какие-то идеи, наработки, рабочие группы, которые занимались бы законопроектом".

"На сегодняшний день еще нет. Президент выразил позицию, что идет процесс подготовки, и заверил, что к этому процессу должны приобщиться Верховная Рада и общественность. Если мы говорим именно о законодательных вопросах, то к ним мы придем несколько позже. Это будет достаточно всеобъемлющий процесс", - сказал Разумков.

По его словам, в этом вопросе "надо действовать постепенно".

"У нас не так много времени на подготовку. Но, думаю, успеем", - считает спикер Рады.

Он предположил, что подготовка законопроекта может начаться после встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Но сегодня рано об этом говорить. Забегать вперед - очень плохая черта", - подчеркнул Разумков.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний - до 31 декабря 2019 года. Новый закон об особом статусе Донбасса в рамках реализации "формулы Штайнмайера" будет готовиться вместе с общественностью, заявил Разумков 6 октября 2019 года.