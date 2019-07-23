Верховная Рада обновилась на три четверти

Согласно предварительным результатам, в Верховной Раде 9 созыва три четверти депутатов будут "новичками". Об этом говорится в публикации "Украинской правды".

Отмечается, что в парламент пока проходят 323 кандидата, ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.

Больше всего "новых" ведут "Слуга народа", ни в списке, ни в округах не имеет бывших или действующих нардепов, и "Голос", среди списочников которого мандат имел только Святослав Вакарчук.

Больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы - их там 35 среди 49 кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламент 9 созыва избрали более 20% женщин против 12,6% женщин в парламенте 8 созыва.

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