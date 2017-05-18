Верховная Рада отменила "закон Савченко"

В четверг, 18 мая, Верховная Рада Украины отменила "закон Савченко". Срок предварительного заключения подследственных теперь будет засчитываться в срок наказания "день за день", а не "день за два", как было ранее

Во время заседания парламента 227 народных депутатов поддержали изменение Уголовного кодекса Украины, то есть отменили "закон Савченко". Таким образом, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания "день за день".

Стоит отметить, что парламентарии поддержали документ с учетом поправки, озвученной в сессионном зале главой комитета по вопросам законодательного обеспечения правооохранительной деятельности Андреем Кожемякиным.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 13 апреля, Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект закона, которым регулируется зачисление срока предварительного заключения и срока лишения свободы, больше известного как "закон Надежды Савченко".